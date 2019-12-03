SON DAKİKA
Ankara'dan sonra Muğla'nın Datça ilçesinde de deprem oldu! Datça'daki depremin şiddeti 4,3 olarak açıklandı Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

AK Partili Mehmet Muş'tan Erdoğan'ın veto ettiği madde ile ilgili kritik açıklama

AK Parti GrupBaşkan Vekili Mehmet Muş, son günlerin en çok konuşulan konusu ile ilgili "Cumhurbaşkanı'nın veto ettiği madde yaşadan çıkarılacak" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın santrallere filtreyi erteleyen yasayı veto etmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" diye konuştu.

Meclise iade edilen düzenleme, yarın plan-bütçe komisyonunda, ardından genel kurulda görüşülecek...

Erdoğan vetosunu Ömer Çelik duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini söylemişti. Kamuoyunda tartışılan bir gündem maddesinin de ele alındığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: Meclis'te 21 Kasım'da kabul edilen torba yasanın 50'nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu 2,5 yıl ertelenmişti, düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve biraz evvel veto etmiştir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar? İşte detaylar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son depremler Muğla'nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde oldu
Donald Trump'tan Türkiye mesajı! Türkiye'yi seviyorum Erdoğan'la görüşebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santral yasası neden iptal ettiğini açıkladı
Ali Babacan'ın partisine katılacak HDP'li isim kim İsmail Saymaz açıkladı
Memur emekli zammı 1 Ocak 2020'de ne kadar olacak? İşte işçi çiftçi esnaf emekli zammı
CHP'li Yavuzyılmaz'ın iddiası ortalığı karıştırdı: Askeri raporlar parayla satılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
2020 Ramazan ayı ne zaman hangi gün başlıyor?
Memur zammı 2020 Ocak ayında ne kadar olacak net maaş
İYİ Parti Antalya il binasında yangın
Kara lahana çorbası nasıl yapılır işte Arda'nın tarifi
Ankara 5 günlük hava durumu raporu kar yağışı geliyor
AGİ 2020 ne kadar olacak AGİ tablosu
Yorumlar