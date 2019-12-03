AK Partili Mehmet Muş'tan Erdoğan'ın veto ettiği madde ile ilgili kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın santrallere filtreyi erteleyen yasayı veto etmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" diye konuştu.

Erdoğan vetosunu Ömer Çelik duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini söylemişti. Kamuoyunda tartışılan bir gündem maddesinin de ele alındığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: Meclis'te 21 Kasım'da kabul edilen torba yasanın 50'nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu 2,5 yıl ertelenmişti, düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve biraz evvel veto etmiştir.