Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santral yasası neden iptal ettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra ziyareti öncesi son dakika açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar içinde termik santral yasasına koyduğu veto dikkat çeken kısım oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu.

Termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etmesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir." dedi.

Erdoğan vetoya ilişkin şunları söyledi:



-(Termik santrallerle ilgili düzenlemeye veto) İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur.

NATO açıklaması

NATO'ya ilişkin de flaş açıklamalar yapan Erdoğan, "NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır" dedi. İşte Erdoğan'ın sözleri:

-Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz. Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir.

"Kusura bakmasınlar..."

-Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz.

DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz.

Libya ile mutabakat

-Şu anda Fransa'yı Doğu Akdeniz olayı ciddi manada rahatsız ediyor olabilir, Libya ile yaptığımız çalışma da onları ciddi manada rahatsız ediyor olabilir. Attığımız adım, Libya'nın Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Bu egemenlik hakkını biz sizinle tartışmayız. Bunu kendilerine çok açıkça söyleyeceğiz. Egemenlik haklarımızla doğan hakkımızı da sizinle tekrar masaya yatırmayız.