Kar yağışı okulları tatil ettiriyor! Meteorolojiden 4 Aralık uyarısı
Meteoroloji kuvvetli kar yağışı için uyarı geçti, Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime ara verildi, Uludağ'da 2 dağcı kayboldu.
Türkiye kara kışı hissetmeye başladı. Kuvvetli kar yağışı sebebiyle Bursa Uludağ'da 2 dağcı kayboldu. Kar yağışının etkili olduğu zirvede kayıp dağcıları arama çalışmaları sürerken, Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi. Çarşamba günü Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çorum, Ankara, Bolu, Karabük, Tokat, Amasya, Sivas, Erzincan ve Erzurum başta olmak üzere iç ve doğu anadolu bölgesinde kar yağışı etkili olacak.
4 Aralık çarşambaya dikkat
Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek. Kütahya'dan Erzurum'a, Kayseri'den Van'a kadar geniş bir bölge kar yağışının etkisinde olacak. Perşembe günü kar yağışı iç bölgelerden doğu anadolu ve güneydoğu anadolu bölgesine hareket edecek. Haftasonu ise yurdu terkedecek.
Erzurum yağmur gece saatlerinde kara dönüştü ve sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kenti tamamen beyaza bürüyen kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 197 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışma başlattığı kentte, hasarlı trafik kazaları da yaşandı.
Ağrı : Ağrı'da 2 gündür devam eden sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Yağış sonrası beyaza kaplanan kentte, Çevre Yolu'ndaki araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşlar kardan dolayı yürümekte sıkıntı yaşarken yüksek rakımlı bölgelerdeki köylerde yaşayan çocuklar karı fırsata çevirerek eğlendi. Vatandaşlardan Yakup Bilgin, önceki yıllara göre bu sene karın geç yağdığını ve kışı özlediklerini söyledi.