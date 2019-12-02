Kar yağışı okulları tatil ettiriyor! Meteorolojiden 4 Aralık uyarısı

4 Aralık çarşambaya dikkat

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek. Kütahya'dan Erzurum'a, Kayseri'den Van'a kadar geniş bir bölge kar yağışının etkisinde olacak. Perşembe günü kar yağışı iç bölgelerden doğu anadolu ve güneydoğu anadolu bölgesine hareket edecek. Haftasonu ise yurdu terkedecek.