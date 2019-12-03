EYT son haber EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi

Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki 5000 günlük prim günü ödemesi yapanlar erken emekli olacak mı? İşte EYT hakkında 3 Aralık son haberleri....

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“HERKES KABUL EDECEK”



Hemen belirtelim ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili kapıları kapattı. Yani, henüz TBMM gündeminde EYT ile ilgili herhangi bir yasal teklif bulunmuyor. İşte, EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama…



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaş şartı ile ilgili son açıklaması şöyle; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir.



ÖNEMLİ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE EYT AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İskandinav ülkeleri bu sistemle battı, milletimin zararına olan bu işte asla yokum.

Binlerce vatandaşın yakından takip ettiği EYT hakkında yeni açıklama var. primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. EYT sorunu 1999'da emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıktı. 8 Eylül 1999 gününe kadar işçiler emeklilik için iki şartı yerine getirmesi gerekiyordu: Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün sayısı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz

İYİ Parti lideri Meral Akşener: O İskandinav ülkeleri hangileri? Norveç, Danimarka, İsveç. 'Battı' dediği Norveç'te kişi başına milli gelir 77 bin dolar, Danimarka'da 56 bin dolar, İsveç'te 54 bin dolar.