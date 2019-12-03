CHP'li Yavuzyılmaz'ın iddiası ortalığı karıştırdı: Askeri raporlar parayla satılıyor

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, askeri hastanelerde para karşılığı rapor hazırlandığını ileri sürdü. Özyılmaz, "Malul olanlara 2 bin 600, vazife malullü raporu alanlara da 7 bin liraya kadar maaş bağlanıyor. Bu belgeleri alan personel sayısında ciddi bir artış var" dedi.

26 Ağustos 2016’dan itibaren askeri hastaneler ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredildiğini anımsatan Deniz Özyavuzyılmaz, GATA ve askeri hastanelerde çalışmakta olan tabip subay ve astsubayların yerine, branşı sağlık olmayan subay ve astsubaylar ile kadro ve branşına bakılmadan sivil memurların atandığını söyledi.

"Ciddi bir artış var"

Özyavuzyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu hastanelerde sınıf değiştirme, ‘Komando olamaz’ raporu, adi malullük ve vazife malullük belgesinin para karşılığı alındığı bilgisi var. Malul olanlara 2 bin 600, vazife malullü raporu alanlara da 7 bin liraya kadar maaş bağlanıyor. Bu belgeleri alan personel sayısında ciddi bir artış var. Psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle vazife malullüğü hakkı elde eden TSK ve jandarma personelinde de artış var. Sadece 2016 yılında ‘çürük’ raporu alan yükümlü sayısı 66 bin 370 kişi oldu.