Binali Yıldırım TBMM Başkanı mı oluyor Hande Fırat'ın iddiasına bakın

İBB seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine getirileceği konuşulan Binali Yıldırım'la ilgili çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İddianın sahibi Hande Fırat. Fırat Yıldırım'ın tekrar TBMM Başkanı olabileceğini yazdı.

AK Parti'nin kurulduğu ve hükümeti kurduğu dönemden bu yana üst düzey görevler alan Binali Yıldırım'ın, İBB Başkanı adaylığı sonrasındaki inzivası ilerleyen günlerde sona ereceğe benziyor.

İBB seçimlerinin kaybedilmesinden sonra Yıldırım'ın adı, bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak geçiyordu. Ancak Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, farklı bir iddiayı kaleme aldı.

Şentop kabineye, Yıldırım TBMM Başkanlığı'na

Fırat, şunları yazdı: "Kongre için hedef 2020 Haziran ya da Eylül ayı. Kongre ile parti yönetiminde değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Yine aynı takvimde kabine değişikliği gündemde. Binali Yıldırım’ı TBMM Başkanlığı’nda, Mustafa Şentop’u kabinede görürseniz şaşırmayın. Yıldırım’ın, TBMM Başkanlığı’na sıcak baktığını da söyleyeyim."

Binali Yıldırım'ın siyasi kariyeri

Uzun yıllar AK Parti kabinelerinde Ulaştırma Bakanlığı yapan Binali Yıldırım, 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu, ancak seçilemedi.

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak da görev yaptı. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri için İBB Başkanlığı'na aday olan tecrübeli siyasetçi, bu adaylıktan önce de TBMM Başkanı olarak görev yapıyordu.

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