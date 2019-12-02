Snop ne demek Can Yaman söyledi herkes araştırmaya başladı

Oyuncu Can Yaman Gazeteci Cengiz Semercioğlu'n bir röportaj verdi, açıklamaları olay oldu. Özellikle Erkenci Kuş dizisindeki partneri Demet Özdemir ile açıklama yapan Can Yaman; Demet snop bir kadın olsaydı asla oynayamazdık dedi. Peki snop ne demek, snop kimlere denir?

Can Yaman verdiği bir röportajda oyuncu arkadaşı Demet Özdemir'i överken Hangimiz Sevmedik dizisindeki rol arkadaşı Selen Soyder'i kızdıracak açıklamalar yaptı. Can Yaman, "Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela “Hangimiz Sevmedik” dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım." diyerek eski partnerine de göndermede bulundu...

Peki snob ne demek, snop kimlere denir?

1. giyinişte, konuşma biçiminde, dilde, düşüncede toplumca gülünç ve doğala aykırı bulunan yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan (kimse).

2. seçkin görünmek ereğiyle kimi seçkin çevrelerdeki görüşleri, yaşam biçimini benimseyen, onlara hayranlık duyan ve onlar gibi olmaya, davranmaya özenen (kimse).

Can Yaman, hafta sonu Cengiz Semercioğlu'na röportaj verdi.

Yaman'ın "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı” açıklaması sosyal medyada olay oldu.

Can Yaman, "Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela “Hangimiz Sevmedik” dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım." diyerek eski partnerine de göndermede bulundu...

Selen Soyder, sette büyük kavgalar yaşadığı Can Yaman'a sosyal medyadan yanıt verdi.