Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, "Gördüklerim ve takiplerimden Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi geliyor" ifadesini kullandı.

Bir dönem Galatasaray’da Futbol Direktörü olarak görev yapan Cenk Ergün, Radyospor’a açıklamalarda bulundu.

''Falcao, oynayacak aşamaya gelmese oynatılmaz''

Falcao’nun milli takım mesaisi sonrası transferi sebebiyle Galatasaray ile yaz kampına çıkamadığını hatırlatan Ergün, “Geçen sezon Falcao'nun full bir Monaco dönemi var. Yaz döneminde milli takım mesaisi harcadı. Sezon başı kampına katılmadı. Takımında da riske edilmedi. Sakatlık transferi bozabilirdi. Falcao, sıkıntılı bir dönemden geçerek oynadı. Üst üste maçlar oynadı ve sakatlığı ortaya çıktı. Şimdi geri dönüş vakti. Herkes şimdi, sakatlık nüksetmesin diyor. Fatih Terim sakatlık konusunda ince hesaplar yapıyor. Böyle bir teknik ekip ve sağlık ekibi var. Falcao, oynayacak aşamaya gelmese oynatılmaz. Galatasaray, oynayabilecek durumda oynatır.” şeklinde konuştu.

“Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi geliyor”

Galatasaray’ın eski futbol direktörü son olarak Belhanda ve Arda Turan hakkında da yorum yaptı: “Belhanda konusunda da menajeriyle konuşmadım. Hassas konular. Devre arası transferinde operasyonlar yapması lazım. Ben de takipteyim. Onyekuru tarzı bir oyuncu kadroya katılabilir. Arda Turan konusunda da kimseyle bir konuşmam olmadı. Yanlış anlaşılmasın. Ama gördüklerim ve takiplerimden Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi geliyor.”