Dirar Fenerbahçe'ye önerdi Nahiri bitti

Fas basını, Fenerbahçe'nin Wydad’ın sol beki Mohamed Nahiri ile 3 yıllık anlaşma sağladığını iddia etti.

Fenerbahçe, bu sezon en çok sol bek pozisyonunda sorun yaşadı. Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı nedeniyle zor durumda kalan Ersun Yanal, bu bölgeye çoğu kez Nabil Dirar’ı monte etti. Yönetim, bu nedenle bu açığı kapamak için çalışmalara başladı.

3 yıllık anlaşma sağlandı

Akşam'ın haberine göre; sol bek arayışlarını sürdüren Kanarya’dan sürpriz bir hamle geldi. Fas basını Sarı-Lacivertli ekibin Wydad AC takımında top koşturan 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Mohamed Nahiri ile büyük ölçüde anlaşma sağladığını iddia etti. Haberde, Faslı sol bekin cumartesi günü Türkiye’ye geldiğini ve Sarı-Lacivertli kulüple 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Nabil Dirar önerdi

Fenerbahçe’nin bir diğer Faslı oyuncusu Nabil Dirar’ın Nahiri ismini Sarı-Lacivertli yönetime önerdiği de öne sürüldü. Wydad AC Başkanı ligde zor günler yaşadıkları için takımda bazı değişiklere gitmek istiyor. Bu nedenle Nahiri’ye gelen teklifi kabul etti.

Sağ bekte de oynayabiliyor

Başarılı oyuncu sol bekin yanı sıra sağ bekte de görev yapıyor. 1.86 boyundaki sol bek, ileri çıkışları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Savunma anlayışı da gayet iyi. Mohamed Nahiri, takımıyla bu sezon 6 karşılaşmada 540 dakikada sahada kaldı. 28 yaşındaki başarılı oyuncu bu süre içinde takımına 3 gol atarak katkı sağladı.

1 milyon 250 bin euro

Sol bekin transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 1 milyon 250 bin euro. Nahiri, 10 karşılaşmada da Fas Milli Takım formasını giydi ve başarılı bir performans sergiledi.