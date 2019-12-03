Ekrem İmamoğlu'nun sofra görüntüleriyle ilgili Ahmet Hakan günün sorusunu sordu

Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı 'şafatatlı sofra' görüntüleriyle ilgili yazı kaleme alan Ahmet Hakan, "Bu ziyafeti AK Parti’ye yakın gazeteciler düzenleseydi, katılanlar da AK Partili siyasiler olsaydı... Kimler “Millet aç, millet aç” diye ortalığı velveleye verirdi?" diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Bakanı Canan Kaftancıoğlu, Karslı gazetecilerin düzenlediği Kars’a özgü yöresel kaz ziyafetine katıldı.

Sofra lüks ve israfla eleştirildi. Melih Gökçek, İmamoğlu'nun şarap içtiğini iddia etti. Sofrada bulunan gazetecilerden Deniz Zeyrek, Gökçek'e yanıt vererek, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun su içtiğini yazdı.

"MUHAFAZAKAR" ŞATAFATA KARŞI "SEKÜLER" ŞATAFAT

Sosyal medyanın konuştuğu olaya ilişkin dikkat çeken bir yazı, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi.

"Kaz ziyafetinin, tesettürün cipin, şarabın falan... Tam ortasından sesleniyorum" başlıklı yazısında Hakan, "Bu arada bir de “muhafazakâr şatafat” tartışmasına gönderme yapan muhafazakârlar... “Aha! Bu da seküler şatafat!” diyerek tatlı tatlı rövanşlarını alıyorlar." ifadelerini kullanarak yazısına şöyle devam etti:

ORTADAN SESLENİŞ

"Kaz ziyafetinin, tesettürün cipin, şarabın falan... Tam ortasından sesleniyorum" başlıklı yazısında Hakan, her iki tarafa da eleştiri ve önerilerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Alırlar tabii... Siz başörtünün hafif üzerine çekilmiş azıcık pahalı gibi görünen her güneş gözlüğünü gördüğünüzde “Millet aç aç” diye yaygara yaparsanız... Muhafazakârlar da sizin azıcık şaşaalı gibi görünen sofralarınız üzerinden “seküler şatafat” geyiği çevirirler. Ne o? Yoksa “Muhafazakârlara hiç yakışmıyor ama sekülerlere pek bir yaraşıyor, zaten onlara ne giyseler yakışır” diye mi düşünüyorsunuz?"