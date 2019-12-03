HABER /  EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi ile ticarette prosedür azalıyor

İhracat ve ithalatta prosedürü azaltarak işlemleri kolaylaştıracak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi'nin (DYS) işleyişine ilişkin usuller belirlendi.

Bakanlığın "Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, DYS'yi kullanacak yararlanıcılar, sisteme tanımlanmak üzere başvurularını Bakanlık merkez teşkilatı veya bölge müdürlükleriyle ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine yapabilecek.

Yararlanıcıların, DYS'ye tanımlanmalarını takiben kendileri adına sistem üzerinden işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını da aynı yerlere yapması gerekecek.

Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir bileşenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirecek.

DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasıyla dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya, mal ve hizmet ihracına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemin işleyişine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenecek. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili Trakya Üniversitesi'nden açıklama
Enflasyon verisi öncesi dolarda son durum
Rıdvan Dilmen'i isyan ettiren pozisyon: İnsanların aklıyla alay edilmesin
Hande Sarıoğlu'nun Emre Belözoğlu sorusu Fatih Altaylı'yı kızdırdı yayını terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için Birleşik Krallık'a gidecek
AK Parti'den Şehir Üniversitesi açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Konak'ta korkunç yangın! Can pazarı yaşandı
Hakim ve Savcılar Kurulu'nun kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti
Biyolojik veya biyoteknik mücadele desteklemelerinden yararlanma başvurularında süre uzatımı
Galatasaray'da paralar çöpe gitti 5’i bir Gomis etmedi
2. yargı paketi maddeleri içeriği Meclis'e geliyor
Yorumlar