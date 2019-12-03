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Bülent Uygun isyan etti: Hakem hocası koşmasını bilmiyor ki

Kayserispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, “Beşiktaş'ın ikinci golünü ben çaprazdan görüyorum, çıktı. Hakem hocası koşmasını, zıplamasını bilmiyor ki... Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım” şeklinde konuştu.

Süper Lig’in 13. haftasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş’a 4-1 kaybeden Kayserispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın istekli, arzulu ve coşkulu oynadığını belirterek, “Kazanmaya alışmışlardı. Sorunlarımızı anlatmaya gerek yok. Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık. 15 yaşındaki Emre ve 17 yaşındaki Nurettin ile Kayserispor formasını terletmeye çalıştık” dedi.

“Kadro mühendisliği sonuç almamızı engelliyor”
Geldikleri günden bu yana sorunları çözmeye çalıştıklarını belirten Uygun, “25 gündür Kayserispor'un ayağa kalkması için sorunları çözmeye çalışıyoruz. Birçok problem yaşıyoruz. Sadece Adebayor bırakmadı, 5-6 futbolcu daha kulübü Futbol Federasyonuna verdi. Onların kalması için telkinde bulunuyoruz. Yeni başkanımız ödemeler yaptı. Kadro mühendisliği sonuç almamızı engelliyor” diye konuştu.

“Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım”
Teknik direktör olarak kendisinin hakemliğin profesyonelliğe geçmesini yıllar öncesinde söylediğini hatırlatan Uygun, “Beşiktaş'ın ikinci golünü ben çaprazdan görüyorum, çıktı. Sonra dokunuyorsun faul. Bu işi profesyonelce yapacaksın. Antrenman ve analiz yapacaksın. Hakem hocası koşmasını, zıplamasını bilmiyor ki... Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım” şeklinde konuştu.

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