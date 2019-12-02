HABER /  GÜNCEL

AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun verdiği fotoğrafla ilgili "Herkes herkesle fotoğraf verebilir. Siz AK Parti'nin verdiği fotoğrafa bakın" ifadelerini kullandı.

Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği 5. Olağan Genel Kurulu'nda bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yeni parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'nun birlikte verdikleri fotoğraf çok konuşulmuştu.

Ak parti'den ilk yorum geldi
Siyaset kulislerinde farklı şekillerde yorumlanan fotoğraf karesiyle ilgili AK Parti'den ilk yorum geldi. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalrda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, üç ismin verdiği fotoğrafla ilgili "Herkes herkesle fotoğraf verebilir. Siz AK Parti'nin verdiği fotoğrafa bakın" dedi.

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu övmüştü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'siyasi ahlak yasası' ile ilgili sözlerinden "Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden birisi" diyerek övgüyle bahsetmişti. Davutoğlu da bu sözlere alkışla karşılık vermişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen atamasıyla ilgili önemli açıklama
Adresi olmayan PİAR Araştırma'nın anketinden Ekrem İmamoğlu çıktı
Borsa İstanbul'dan rekor yılın en yüksek seviyesini gördü
Cezaevinde kalp spazmı geçiren Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme
Termik santrallere baca filtresini erteleme kararı Erdoğan veto etti
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti binalarında ilginç tesadüf
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine
Yarıyıl tatili ne zaman 2020 15 tatil geri sayım başladı
Çin herkesi gözetliyor! İstanbul da listede en çok kamera olan şehirler
Öğretmen atamaları 2020 son haberler atamalar hangi ay?
Eski Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'dan Yavaş'ın iddialarına cevap
Bülent Akgerman kimdir konkondato ilan etti Akgerman şirketleri
Yorumlar 2 yorum