Engelsiz PTTMatikler Müşterilerin Hizmetinde

Türkiye’nin dört bir yanında kurduğu PTTMatikler ile müşterilerin ihtiyaçlarını 7/24 karşılayan PTT AŞ, engeli bulunan müşterileri için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ortopedik ve görme engelli müşteriler için geliştirilen özel PTTMatikler sayesinde; bireyler fiziki olarak uygun şartlarda para yatırma, para çekme ve makbuz alma işlemlerini yapabiliyor.