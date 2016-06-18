Engelsiz PTTMatikler Müşterilerin Hizmetinde
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yenilikçi çalışmalarını hayata geçiren PTT AŞ, Engelli bireylerin işlemlerini daha rahat yapabilmesi için geliştirdiği PTTMatiklerle hayatı kolaylaştırıyor.
179 yıldır Türkiye’nin her yerinde güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmetin adresi olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), engelli bireylerin hayatına dokunan hizmetiyle adından söz ettiriyor. PTT AŞ dijital çağın gereklerine uygun olarak son teknoloji ürünleriyle engelli bireylerin de yanında.
Türkiye’nin dört bir yanında kurduğu PTTMatikler ile müşterilerin ihtiyaçlarını 7/24 karşılayan PTT AŞ, engeli bulunan müşterileri için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ortopedik ve görme engelli müşteriler için geliştirilen özel PTTMatikler sayesinde; bireyler fiziki olarak uygun şartlarda para yatırma, para çekme ve makbuz alma işlemlerini yapabiliyor.
Ortapedik engeli bulunan müşteriler için Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da hizmet veren modern PTTMatiklerde ayrıca görme engellilerin kullanımı için de özel klavyeler yer alıyor.
BDDK'nın 18.06.2016 tarihli ve 29746 sayılı yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanan ve görme engelliler için kulaklık girişi olan PTTMatiklerde ekranın karararak sesli olarak işlem yapılmasına imkân sağlayan sesteg yazılımı da bulunuyor.