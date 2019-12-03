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Dünyada yılın futbolcusu Lionel Messi oldu

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı.

Barcelona'ın Arjantinli yıldızı Lionel Messi Ballon d'Or 2019'u kazandı.

 Avrupa futbolunun en saygın ödüllerinden olan 2019 Ballon d’Or’un sahibi Lionel Messi oldu. Bu ödlü 6. kez kazanan Messi, 5 ödüllü Ronaldo'yu geride bıraktı.

"Birkaç yıl daha bunu yapmak istiyorum"

Törende konuşan Messi "Yapmayı en çok sevdiğim şeyi yapmaya, futbol oynamaya devam edeceğim. Birkaç yıl daha bunu yapmak istiyorum. Sonuna kadar bu oyundan zevk alarak devam etmek istiyorum" dedi.

Yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Hollandalı stoper Matthijs de Ligt'in oldu.

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