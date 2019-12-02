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Borsa İstanbul 108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı! Borsa, böylelikle yılın en yüksek seviyesini de görmüş oldu Haberin devamı.
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Borsa İstanbul'dan rekor yılın en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul'dan bir son dakika rekor haberi geldi. Borsa İstanbul 108 bin seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Borsa, böylelikle yılın en yüksek seviyesini de görmüş oldu.

Borsa İstanbul 100 endeksi 108 bin seviyesini aşarak rekorunu tazeledi ve yılın en yüksek seviyesini yeniledi.

Endeks, en yüksek 108 bin 154 seviyesini görürken, saat 7.25 itibarıyla 108 bin 102 seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artışla 107.799,61 puana çıktı.

BiST 100 endeksi 108 bin direncini de aştı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 895,93 puan artarak 107.799,61 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. BiST 100 endeksi 108 bin direncini de aştı.

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