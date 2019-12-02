Termik santrallere baca filtresini erteleme kararı Erdoğan veto etti

ANKARA'dan gelen son dakika haber kamuoyunda tepki çeken termik santrallere ilişkin oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 termik santrale filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı. Toplantının gündemine ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten termik santrallere ilişkin son dakika haberi geldi.

Termik santral kararı veto edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin gündemine oturan termik santrallere ilişkin kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiğini şu sözlerle duyurdu:

Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve az önce veto etmiştir. Cumhurbaşkanımız çevre konusunda hassasiyetini göstermiştir.



Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçen haftayı yoğun bir gündemle geçirdik. En önemlisi CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına atılan bir iftiraydı. Önce yalan haberi yapanlar bu haberin arkasından çekildi. Cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor."

Fransa'ya NATO tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüşecek. Şimdiye kadar NATO misyonlarına en güçlü katılımı gerçekleştirdik. NATO müttefiklerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. NATO müttefiklerimizin PYD/PKK örgütüne destek vermesi altı çizilecek bir husustur. NATO dayanışması asla tek taraf olamaz. Çİfte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor. Terör örgütü yöneticilerini de en fazla ziyaret eden Macron olmuştur. Fransa NATO'ya ne katkıda bulunuyor bilmiyoruz. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyerek akla mantığa sığmayan bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyor. Türkiye'nin Suriye'de ne işi olduğu bellidir, terörle mücadele ediyoruz. Türkiye Avrupa'nın güvenliğini sağlıyor. Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?

Libya ile yapılan tarihi anlaşma

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatla tarihi bir adım atıldı. Doğu Akdeniz'de yeni bir aşamaya geçildi.Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddüt yok.

"Yunan tezleri Mısır'ın da aleyhine'

Mısır Türkiye karşıtı olmak için Yunan tezleriyle hareket ediyor. Bu teze verdiği destek yüzünden 40 bin kilometre alanı kaybetmiştir. Yunan tezleri Mısır halkının da aleyhinedir."