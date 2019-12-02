Gaziantep 11 ayda 6,8 milyar dolarlık ihracat yaptı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ocak-kasım döneminde 6 milyar 849 milyon 173 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Böylece 7 milyar doların üzerindeki 2019 yılı ihracat hedefini gerçekleştirmeyi ve yılı yeni bir rekorla kapatmayı neredeyse garantiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, üçüncü çeyrekteki pozitif büyümenin ve dış ticaret açığındaki daralmanın yıl sonu rakamlarına ve 2020 beklentilerine olumlu yansıyacağını kaydetti.

Gaziantep'in kasım ayında 657 milyon 224 bin dolarlık ihracat yaparak en fazla ihracat yapan 6. şehir olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Ocak-kasım döneminde 6 milyar 849 milyon 173 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve böylece 7 milyar doların üzerindeki 2019 yılı ihracat hedefini gerçekleştirmeyi ve yılı yeni bir rekorla kapatmayı neredeyse garantiledik." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye ihracatına katkımız yüzde 4"

Yıldırım, 2020 yılına çok daha umutlu gireceklerini ve Gaziantepli ihracatçıların her yıl yeni rekorlar kırmayı başaracak altyapıya ve vizyona sahip olduklarını belirterek, "Ocak-kasım dönemine baktığımızda Türkiye ihracatına katkımız yüzde 4. Herkesin bildiği bir şey var. Gazianteplinin ihracat şevki. GTO olarak bu isteğe, arzuya katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyor, projelerimizle, çalışmalarımızla var olan gücümüzü daha yukarıya taşımaya çaba gösteriyoruz." görüşünü paylaştı.

Gaziantep'in her şart ve koşulda üretmeye, ürettiğini artırarak satmaya devam ettiğini 11 aylık süreçte ihracat rakamlarındaki yüzde 7,8'lik artışla net görebildiklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki yaptığımız işlerle tüm şehirlere örnek olalım. Bunun için de bu yönde projelere imza atıyoruz. Belirli pazarlara muhtaç kalmamak için üyelerimizi alternatif pazarlara teşvik ediyoruz. E-ihracatta, e-ticarette de büyük bir pazar var. Bu pazardaki payımızı arttırmamız gerek. Bunun için de sürekli olarak eğitimler gerçekleştiriyor, yeni projelere, anlaşmalara imza atıyoruz. Gerek geleneksel ihracat gerekse yeni nesil ihracat yolunda üyelerimizin ihracat koçu olmaya devam ediyoruz."