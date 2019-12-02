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Selahattin Demirtaş cezaevinde rahatsızlandı! Kızkardeşi sosyal medyadan paylaştı

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cezaevinde kalp spazmı geçirdiği haberini kızkardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş Twitter hesabından duyurdu.

Avukat Aygül Demirtaş, bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

İlk müdahaleyi hücre arkadaşı yaptı

"26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş’ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sn. Abdullah Zeydan yapmıştır" diyen Demirtaş, şöyle devam etti:

Kendisine sadece EKG yapılmıştır

"Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir. Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik.

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