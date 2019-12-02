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Luka Doncic 22 aylık bebeğin hayatını kurtardı

NBA'de Dallas Mavericks formasıyla harikalar yaratan Luka Doncic, spinal kas atrofisi isimli bir genetik rahatsızlığına yakalanan 22 aylık Kris Zudich'in tüm sağlık masraflarını üstlendi.

NBA'de Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, harikalar yaratmaya devam ediyor. 20 yaşındaki yıldız, her hafta NBA tarihine adını yazdırırken yaptığı son hareketle büyük alkış aldı.

Çok nadir görülen ve spinal kas atrofisi isimli bir genetik rahatsızlığa yakalanan 22 aylık Kris Zudich'in yardımına Luka Doncic koştu.



2.2 milyon dolar yardım bağışında bulundu
Doktorlar, Kris Zudich'in nadir yakalanan bu hastalığı için dünyanın en pahalı ilaçlarını alması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine devreye giren Doncic, aileye 2.2 milyon dolar yardım bağışında bulundu ve tüm ilaçların alınmasını sağladı.

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