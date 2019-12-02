Radamel Falcao için bomba ABD iddiası

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, "Falcao bence ikinci yarıda döner ama burada mı döner, ABD'de de mi döner, onu bilemiyorum." dedi.

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao için Levent Tüzemen'den A Spor'da dikkat çekici bir yorum geldi.

''ABD'de de mi döner, onu bilemiyorum''

Levent Tüzemen, Falcao'nun MLS'e transfer ihtimali olduğunu ve Kolombiyalı golcünün 2. yarıda sahalara dönme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden Tüzemen, "Falcao bence ikinci yarıda döner ama burada mı döner, ABD'de de mi döner, onu bilemiyorum." dedi.

''Terim sizin kabusunuz olmaya devam edecek''

Tüzemen ayrıca, Fenerbahçelilerin Fatih Terim'in istifa etmesinin gereksiz olduğunu ifade ederken "Fenerbahçelilere bakıyorum da pek meraklılar Fatih Terim'i eleştirmekte. Ne olmuş? İsterse ilk yarı heba olsun, isterse bu sezon heba olsun. 9 sezonda 8 şampiyonluk almış Terim'i mi kovduracaksınız? Çok beklersiniz. Terim sizin kabusunuz olmaya devam edecek.'' şeklinde konuştu.