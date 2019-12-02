Necmettin Erbakan öldürülmüş! 40 yıllık yol arkadaşından çarpıcı iddia

Necmettin Erbakan'ın arkadaşı Halis Özdemir, İstanbul'un Sesi'ndeki köşesinde ünlü siyasetçinin Turgut Özal ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi öldürülmüş olabileceğini öne sürdü.

Necmettin Erbakan'ın yanında 40 yıl bolunan Halis Özdemir, ünlü siyasetçinin ölümünün esrarengiz noktaları olduğunu iddia etti. Turgut Özal ve Muhsin Yazıcıoğlu örneğini veren Özdemir, Erbakan'ın da 'öldürülmüş' olabileceğini öne sürdü.

Halis Özdemir "Necmeddin Erbakan‘ı siyaset arenasında istemeyen karanlık güçler, nasıl Merhum Turgut Özal‘ı ve Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu hayattan kopartıp, siyaset denklemi dışına çıkardılarsa, Merhum Erbakan‘ı da aynı gerekçelerle hayattan kopartılıp, siyaset dışına çıkartılmış olma ihtimali gözardı edilmemelidir" dedi.

Halis Özdemir'in yazısındaki dikkat çeken satırlar şöyle:

-Bu makaleyi tarihe not düşmek adına yazmam gerektiğini düşündüğüm için yazdım.

(...)

Merhum Erbakan, “Toprak ayağımızın altından kayıyor” iddiası ile 12 Haziran 2011 de yapılacak seçimler için seçim ittifakı çalışmalarını başlatmıştı. Bu çalışmaların yapıldığı sırada rahatsızlanmış ve hastahaneye kaldırılmıştı, çok geçmeden de 27 Şubat 2011 de hayatını kaybetti.

(...)

Şunu ifade etmeliyim burada vefatı ile ilgili olarak Hastane ve Doktorlarla ilgili herhangi bir iddiamız, suçlamamız söz konusu değil. Ayrıca RP Milletvekillerinden Dr.Ahmet Feyzi İnceöz den Hocamın vefat ile ilgili bilgi rica ettim Dr.Feyzi İnceöz: “Hocamızın vefatından önce böbrekleri iflas etmişti, kalp yetmezliği vardı ve vefatları organ yetmezliği sebebi ile oldu” bilgisini verdi.

Böyle bir operasyon uluslararası karanlık güçlerin işidir. Yerini, zamanını, eylem usulünü ve kullanacakları metodu, maşayı da karanlık güçler belirler.

Erbakan Hoca da “ÖLDÜRÜLEN“ler arasına mı katıldı?

Erbakan Hoca hastahaneye yatırılmasından takriben 15 gün önce benimde yanında bulunduğum sırada kemik erimesine bağlı bel fıtığı dışında bir rahatsızlığının olmadığını ifade etmişti.

Bu çalışmalar vesilesi ile Erbakan Hocaya Seçim ittifak çalışmaları ile ilgili olarak birlikte gittiğimiz bazı arkadaşlarda, “Hocayı sağlıklı gördüklerini, Hocanın öldürülmüş, şehit edilmiş olabileceğini düşündüklerini” söylediler.

Bende Erbakan Hoca’nın, “aksi ispat edilene kadar, şehit edilmiş olduğuna inanmaktayım.” Aydınlatılması şarttır.

Özal ve Yacıoğlu gibi...

Necmeddin Erbakan‘ı siyaset arenasında istemeyen karanlık güçler, nasıl Merhum Turgut Özal‘ı ve Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu hayattan kopartıp, siyaset denklemi dışına çıkardılarsa, Merhum Erbakan‘ı da aynı gerekçelerle hayattan kopartılıp ,siyaset dışına çıkartılmış olma ihtimali gözardı edilmemelidir.

Devlette FETÖ Parelel yapılanması ve bazı illegal yapılanmaların henüz tam olarak deşifre edilemediği varsayımı bu ihtimali düşündürmektedir.