Niğde TOKİ Emlak Konut evleri fiyatları! 2+1 daire 252 bin lira

NİĞDE'de TOKİ Emlak Konut evlerinin satışları başladı. Toki konutlarının fiyatları 3+1 daireler için 260 bin liradan başlıyor.

349 daire ve 16 mağazadan oluşan, merkezi lokasyona sahip Niğde Emlak Konutları’nda satışlar başladı.

Toki Emlak konutları içinde 7/24 güvenlik hizmeti, açık kapalı otoparkı, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve sosyal alanlar yer alıyor.

2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks dairelerin yer aldığı konut listesinde birbirinden farklı daire planları ile farklı seçenekler bulunuyor.

Konutlar Niğde'de önemli güzergahların hemen hepsine çok yakın bir mesafede yer alıyor.

Niğde Devlet Hastanesi 5 DK

Şehir Merkezi 5 DK

Ömer Halis Demir Üniversitesi 5 DK

Otobüs Terminali 20 DK

Tren İstasyonu 15 DK

Niğde Toplu Konut evlerinin fiyatları

Toplu konutlarda 117-150 metre kare büyüklüğünde 2+1 dairelerin fiyatı 252 bin liradan başlıyor, 305 bin liraya kadar çıkıyor.

3+1 dairelerin fiyatı ise 260 bin ile 385 bin lira aralığında. Bu dairelerin metre karesi ise 132'den başlayıp 198 metre kareye kadar çıkıyor.



4+1 daireler ise 175 ile 199 metre kare aralığında ve en düşük fiyatı 347 bin, en yüksek fiyat da 399 bin lira.

