HABER /  EMLAK

Niğde TOKİ Emlak Konut evleri fiyatları! 2+1 daire 252 bin lira

NİĞDE'de TOKİ Emlak Konut evlerinin satışları başladı. Toki konutlarının fiyatları 3+1 daireler için 260 bin liradan başlıyor.

349 daire ve 16 mağazadan oluşan, merkezi lokasyona sahip Niğde Emlak Konutları’nda satışlar başladı.

Toki Emlak konutları içinde 7/24 güvenlik hizmeti, açık kapalı otoparkı, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve sosyal alanlar yer alıyor.

2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks dairelerin yer aldığı konut listesinde birbirinden farklı daire planları ile farklı seçenekler bulunuyor. 

Konutlar Niğde'de önemli güzergahların hemen hepsine çok yakın bir mesafede yer alıyor. 

Niğde Devlet Hastanesi 5 DK
Şehir Merkezi 5 DK
Ömer Halis Demir Üniversitesi 5 DK
Otobüs Terminali 20 DK
Tren İstasyonu 15 DK

Niğde Toplu Konut evlerinin fiyatları
Toplu konutlarda 117-150 metre kare büyüklüğünde 2+1 dairelerin fiyatı 252 bin liradan başlıyor, 305 bin liraya kadar çıkıyor. 

3+1 dairelerin fiyatı ise 260 bin ile 385 bin lira aralığında. Bu dairelerin metre karesi ise 132'den başlayıp 198 metre kareye kadar çıkıyor. 

4+1 daireler ise 175 ile 199 metre kare aralığında ve en düşük fiyatı 347 bin, en yüksek fiyat da 399 bin lira. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali İhsan Yavuz ve 200 milletvekili arabuluculuk sınavına girdi
Mersin'de Alevi evlerine işaret koyan kişi çok şaşırtıcı biri çıktı
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin ilan edileceği tarih
'Kriz kahini' Nouriel Roubini'den flaş Türkiye açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen atamasıyla ilgili önemli açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri TT oldu sızdırıldı denilmişti yanıt Deniz Zeyrek'ten geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Evde bakım maaşları aralık ayı ödemesi ne zaman yatar?
İstanbul'da panik yaratacak görüntüler! Zehirli midyeleri toplarken fotoğraflandılar
2020 hac kura sonuç ekranı açılıyor ne zaman?
İletişim Başkanlığı Londra'da bir dizi etkinlik düzenleyecek
İdlib'den son dakika haberi! Beşar Esad'ın askerleri pazar yerine saldırdı
Milyonerde yarışmacı ailesini reddetti! Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği yanıt TT oldu
Yorumlar 1 yorum