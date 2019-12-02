Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin ilan edileceği tarih

AK Parti'den ayrılarak parti kurma çalışmalarını sürdüren Eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerinin kurulacağı tarihler belli oldu. Babacan 27 Aralık’ta, Davutoğlu 16 Aralık'ta partiyi açıklayacak. Babacan'ın kurucu listesi de sızdı. Sürpriz isimler var.

Bu ayın sonunda Türkiye'nin iki yeni partisi olacak. Uzun zamandır beklenen iki isim Babacan ve Davutoğlu'nun partilerini ilan edecekleri tarihler kesinleşti. Davutoğlu 16 Aralık'ta partisini ilan edecek. Partinin ismi ve logosu henüz kesinleşmemişken Davutoğlu, Ocak ayı sonuna kadar il ve ilçe başkanlarını seçerek olası erken seçime katılmayı hedefliyor.

27 Aralık’ta kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verecek

Babacan ise 27 Aralık’ta partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verecek. Babacan’ın genel başkan olacağı yeni partinin kurucu yönetiminde kimlerin yer alacağıda büyük oranda netleşti. 60 kişinin yer alacağı kurucu listesinde 30 ismin kadın ve gençlerden oluşacağı belirtildi.

Babacan'ın kurucu listesinde kimler var?

Kurucu listesinde eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, eski Hazine Müsteşar yardımcısı Cavit Dağdaş, eski Anayasa Mahkemesi raportörü Prof. Osman Can, eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, eski bakanlardan Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün’ün de yer alacağı kaydedildi.

Davutoğlu'nun kurucular kurulu listesinde yer alan isimler

Ahmet Davutoğlu ise vefa ilkesini gözeterek zorlu mücadele sırasında kendisini yalnız bırakmayanları kurucular kuruluna taşıdı.Davutoğlu’na yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre kurucular kurulu listesinde yer aldığı iddia edilen isimler şöyle:

“Yaşar Bozkurt, Şule Tunalı, Metin Bulduk, Feridun Bilgin, Yeşim Karadağ, Ufuk Uras, İsmail Müftüoğlu, Ali Sarıkaya, Ahmet Çakar, Zafer Gül, Ömer Ünal, İbrahim Turhan, Feramuz Üstün, Cemalettin Kani Torun, Cuma İçten, Talha Erol Durmaz, Coşkun Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Kemal Atmaca, Ahmet Akçay, Abdullah Yeşil, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa Öztürk, Bayram Zilan, Etyen Mahçupyan, Hacı Bilal Aslan, Namık Ergün, Hüseyin Gürsoy, Yavuz Cengiz, Diyadin Uçar, Özlem Albayrak, Fatma Yavuz, Selim Temurci, Kerim Özkul, Dalyan Karadaş, Münire Karacan, İrfan Karataş, Ahmet Çelik, Yavuz Bayraktar, Namık Ergün, İhsan Özkes, Cihan Öztunç, Sedat Çakıroğlu, Uğur Kaleli, Mustafa Baloğlu, Hasan Hüseyin Bozok, Yeşim Karadağ, Ali Rıza Alaboyun, Nedim Yamalı, Musa Arat, Aydın Altaç, Timuçin Oğuz, Seyfettin Bilen, Mehmet Ali Pulcu, Cesim Gökçe, Rumi Bekiroğlu, İslam Meral, Yılmaz Erten, Osman Sert, Fırat Özkan, Yavuz Değirmenci, Aynur Algül, Recep Nişancı, Cemile Bayraktar, Tarık Güneş, Abdurrahman Dimez.”