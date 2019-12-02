Asgari ücret 2020 yılı zam oranı kaç lira olur? 2 bin 578 lira iddiası
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün saat 14:00'te yaptı. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sundu. Komisyon ikinci toplantıyı 6 Aralık'ta yapma kararı aldı.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sundu.
Hak-İş ve DİSK de sürece dahil edildi: Sürece Hak-İş ve DİSK de dahil oldu. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu. Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.
DİSK ve Hak-İş 2 bin 578 lira olmasını istiyor
DİSK ve Hak-İş asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olması gerektiğini belirtti. Eğer 2020 yılında enflasyon artışı yüzde 8 olursa brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir. Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.
2020 yılı için son rakamlar
Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.