Omni diyeti nedir, nasıl yapılır? Omni diyeti yaparak hızlı kilo verebilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz. Omni diyeti listeleri ile 1 günlük örnek omni diyeti menülerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

"Bana iki haftanızı vern hayatınızı değiştireyim." Bu cümle Omni Diyeti kitabının yazarı Tana Amen'in kitaba yaydığı ilk cümlesi. Aman, Omni Diyeti'yle amacı diyeti sıkıcı bir halden çıkarmak ve kilo verirken daha sağlıklı ve iyi hissetmeyi sağlamak. Peki nedir Tana Amen'in bu kadar iddialı bahsettiği Omni Diyeti?

Omni ne demek?

İşe 'omni ne demek?' sorusuna yanıt vererek başlayalım. Omni 'hepsi' anlamına gelen tüm besin gruplarını içeren bir beslenme programı. Omni diyetinin oturduğu temel yüzde 70 bitkisel, yüzde 30 ise protein içeriğine dayanıyor. Tana Amen'in kitabında aktardığı bilgilere göre, Omni Diyeti'yle sadece kilo kaybı sağlanmıyor. Bu tip beslenmeyle beyin canlı tutuluyor, kas ve organ performansı yükseliyor. Bu beslenme programında sebze, meyve, baharatlar, bitkiler ve kuru yemişler vazgeçilmezler arasında.

Omni diyeti kuralları

Omni Diyeti yapacaksanız bu kurallara harfiyen uymaya çalışın...

- Haftada en az 2 kez ağırlık çalışın.

- Her gün fazladan 1 kase sebze yiyin.

- Her gün yiyecek günlüğü yapın.

- Her gün fazladan bir bardak su için.

- Haftada 2 kez yeşil sular için.

- Haftada iki kez saunaya girin.

Omni diyeti nasıl yapılır?

Her diyet listesinde olduğu gibi Omni Diyeti'nin de katı bir kuralı var. Asla işlenmiş gıda yiyemezsiniz. Yumurta, meyve, sebze, balık, et ve kuruyemişleri ise baştacı yapmanız lazım. Öğünlerinizi planlarken yüzde 70-80 bitkisel kaynaklardan, yüzde 20-30 ise yağsız hayvansaz proteinlerden oluşması gerekiyor. Yürüyüş ve egzersiz de şart!

Örnek omni diyeti listesi

Sabah: Taze yeşil ve kırmızı biberli lahana salatası, 1 bardak yeşil çay.

Ara Öğün: 1 adet elma ya da muz.

Öğle: Bol yeşillikli, domates, salatalık, soğan ve biberli salata, 1 bardak yeşil çay.

Ara Öğün: 1 avuç karışık kuruyemiş.

Akşam: 5-6 adet ızgara pirzola, 2 yemek kaşığı brokoli püresi, 1 adet haşlanmış tatlı patates.

Sebzelerle aranız pek iyi değilse farklı yolları deneyebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan şey iyi bir blender yada katı meyve sıkacağı. Omni Diyeti, sebzeleri yiyemeyenlere yeşil sular ve farklı tatlar içerek smoothieler öneriyor.