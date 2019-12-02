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Kazada ölen hentbolculara, arkadaşlarından duygusal veda

YOZGAT'ın Aydıncık ilçesinde dün, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) için eğitim gördükleri okullarında tören düzenlendi. Törenlerde sporcuların arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı sporcusu Göksu Akyel için Ordu Lisesi'nde, Sinem Aksu için de 60'ıncı Yıl Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Törenlere sporcuların yakınlarının yanı sıra, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gözyaşlarını tutamadılar
Göksu ve Sinem'in özgeçmişlerinin okunup dua edildiği törenlerde, helallik alındığı sırada sporcuların arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Törenlerin ardından Göksu Akyel'in cenazesi Aybastı ilçesine, Sinem Aksu'nun cenazesi ise Gürgentepe ilçesine gönderildi. Sporcular için ikindi vakti cenaze namazı kılınacak.

"Çok üzücü bir kaza''
Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Çok üzücü bir kaza. Aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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