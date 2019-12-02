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Abdulhamit Gül'den Ayşe Tuba Arslan açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eskişehir'de boşandığı eski eşi tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan'la ilgili konuşurken ''Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır.” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 23 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen feryadına karşılık bulamayan ve boşandığı kocası tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan'la ilgili bir açıklamada bulundu.

''Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir''
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şu ifadeleri kullandı; “Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım. Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır” 

Olayın geçmişi

Vişnelik Mahallesi'ndeki bir anaokulunda yardımcı personel çalışan iki çocuk annesi Ayşe Tuğba Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö.'nün (52) saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Yalçın Ö., kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darp edilmişti. Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, iki gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınan Yalçın Ö. ise tutuklanmıştı.

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