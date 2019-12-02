HABER /  GÜNCEL

Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı yaşanıyor!

İSTANBUL'da su sıkıntısı yaşanır mı sorularının sıklıkla sorulduğu şu günlerde barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu açıklaması yapıldı.

İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı. 

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan detayı 2023 planı ortaya çıktı
Engelsiz PTTMatikler Müşterilerin Hizmetinde
3 kritik rakam öncesi dolar haftaya nasıl başladı? Dolar/TL kuru ne kadar?
Ersun Yanal tarihi tersten yazıyor koltuğu sallantıda
Prof. Dr. Naci Görür'ün Kanal İstanbul açıklamaları konuşuluyor
Abdulkadir Selvi Adil Öksüz'ün yaşadığı yeri açıkladı!
ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Soylu'dan evlenecek çiftlere öğüt
Merve Özbey kaç yaşında nişanlısı Kenan Koçak kimdir?
Max Kruse'den karavana rekoru
Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton’ı mağlup etti
Necati Şaşmaz'ın evlilikleri Amerikalı ilk eşi kimdir?
Milyonerde yarışmacı ailesini reddetti! Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği yanıt TT oldu
Yorumlar 1 yorum