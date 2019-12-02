Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan detayı 2023 planı ortaya çıktı

Abdulkadir Selvi, köşe yazısında yabancı büyükelçiliklerin anket şirketlerine yaptıkları ziyaretlerde Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan'ı sorduklarına dikkat çekerek "güçlü liderlik yerine koordinatör başkanlık istiyorlar." ifadelerine yer verdi.

Yerel seçimlerden sonra iktidar partisinin oy kaybı, yabancıların 2023 seçimlerine yönelik umutlarını yeşertti. Yakında partisini açıklaması beklenen Ali Babacan ve İstanbul'da yüksek bir yüzdeyle seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu yabancı basının ilgi odağı oldu.

İstanbul seçimlerinden sonra Türkiye’deki bazı büyük ülkelerin büyükelçiliklerinde önemli bir hareketlilik gözlenmişti.

Kamuoyu araştırma kuruluşlarını ziyaret ediyorlar, anketler yaptırıyor, kanaat önderleriyle görüşüyorlardı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu ziyaretlerin perde arkasını "Yabancıların Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan merakı" başlıklı köşesinde ele aldı.

Selvi, yabancı misyon şeflerinin anketlerden ve kanat önderlerinden "Ekrem İmamoğlu en son nereye kadar yükselir? Ali Babacan’ın partisi ne yapar? AK Parti’den ne kadar oy alır? Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek verir mi?" sorularının cevabını aradıklarını yazdı.

Davutoğlu'nun partisine ilginç tanım

Davutoğlu’nun kuracağı parti için yabancıların “İslamcı Kürt muhafazakârlar partisi” tanımı yaptıklarını yazan Selvi, tüm hesapların 2023 seçimlerine göre yapıdığını belirterek, yazısına şöyle devam ediyor:

Koordinatör başkanlık istiyorlar

"Türkiye’nin başında Erdoğan gibi güçlü bir lider görmek istemiyorlar. Çünkü o zaman hem Türkiye üzerinde hem bölgede istedikleri operasyonları gerçekleştiremiyorlar. O nedenle güçlü liderlik yerine koordinatör başkanlık istiyorlar. Onun için de 2023 seçimlerine gözlerini dikmiş, umutlarını ise Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan isimlerine bağlamış durumdalar."