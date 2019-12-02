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3 kritik rakam öncesi dolar haftaya nasıl başladı? Dolar/TL kuru ne kadar?

Piyasalarda haftanın ilk iki gününde büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü. Bu gelişme sonrası dolar 5,74 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL, Aralık ayının ilk haftasına 5,75 seviyelerinde başladı. Geride bıraktığımız hafta 5,77 seviyelerini gören dolar, haftayı 5,73 ile kapatmıştı.  Euro/TL ise 6,34'te yer alıyor.

Büyüme rakamları 

Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürüyor. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomi yüzde 0.9 oranında büyüdü. İlk çeyrekte yüzde 2.6, ikinci çeyrekte yüzde 1.5 oranında ekonomi daralma yaşamıştı.

Salı enflasyon verileri belli olacak

Salı günü ise enflasyon verileri izlenecek. Kasım ayında tüketici fiyatlarında beklenti 0,75 artış şeklinde. Gelecek veriye göre Merkez Bankası'nın gelecek hafta yılın son PPK toplantısında alacağı faiz kararı da şekillenecek.

Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Önümüzdeki dönemde para politikası duruşumuzu enflasyondaki düşüş sürecinin devamını sağlayacak şekilde belirledik" derken son 3 toplantıda yapılan toplamdaki 10 puan faiz indiriminin önden yüklemeli yapıldığını belirtmişti.

Bugün ihracat rakamları açıklanacak

Ticaret Bakanı Pekcan tarafından açıklanacak kasım ayı ihracat rakamlarının ve TUİK tarafından açıklanacak üçüncü çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'deki azil süreci

ABD'de yaşanan Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin ve Trump'ın Hong Kong adımı sonrası 15 Aralık'ta devreye girecek bazı gümrük tarifelerinin ertelenip ertelenmeyeceği ve Çinli yetkililerden gelebilecek konuyla ilgili açıklamaların gündemin odağında bulunduğunu belirten analistler, eknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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