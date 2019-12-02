Cem Uzan Abdullatif Şener ve Ali Babacan'ı suçladı! Şener'in cevabı gecikmedi

Cem Uzan'ın yurda dönüş hazırlığı yaptığı haberlerinin ardından kurucusu olduğu Genç Parti ile de siyasete atılacağı söylentileri ortaya çıktı. Uzan bu söylentilerin ardından yeni parti kurma hazırlıklarında olan Ali Babacan ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'i hedef aldı.

Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaptığı bilinen ve kurucusu olduğu Genç Parti vasıtasıyla siyasete gireceği iddia edilen Cem Uzan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor.

Uzan, yurt dışına kaçmasına sebep olduklarını söylediği kişilerin fotoğraflarını paylaştı.

'Kumpasın sorunlusu hırsızlar'

Yeni parti kurma hazırlıklarında olan Ali Babacan ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in fotoğrafını paylaşan Uzan "Uzan Ailesi'ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar. Ali Babacan - Abdüllatif Şener" ifadelerini kullandı.

Uzan Ailesi'ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar

Ali Babacan - Abdüllatif Şener pic.twitter.com/ptvvPRAmcw — Cem Uzan (@uzancc) December 1, 2019

Abdüllatif Şener'den jet yanıt!

Cem Uzan'ın paylaşımına Abdüllatif Şener'den yanıt geldi. Şener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cem Uzan başına gelenler nedeniyle Erdoğan karşıtlarına saldırmaya başlamış. Ne hikmetse, süreci başlatan en önemli iki ismi; o günkü Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Güler’i görmezden geliyor. Korkusu mu var, umudu mu, yahut bir anlaşması mı?

Göreceğiz!" ifadelerini kullandı.