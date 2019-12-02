Ersun Yanal tarihi tersten yazıyor koltuğu sallantıda

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, son 15 yılın kötü başlangıçlarından birine imza attı. Comolli ile sorunlar yaşayan Ersun Yanal, tarihi tersten yazarken koltuğu sallanmaya başladı.

Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de Teknik Drektör Ersun Yanal bu sezon 13 hafta sadece 22 puan topladı ve zirvenin gerisinde kaldı.

Yanal, geçen sezon tarihinin en kötü performansını gösterdiği sezon bir yana bırakılırsa son 15 yılın kötü başlangıçlarından birine imza attı.

4 maç kaderini belirleyecek

Tecrübeli çalıştırıcı, eleştirilen Advocaat ve Aykut Kocaman’ın son döneminin bile gerisinde kaldı. Bu kötü tablo Sarı- Lacivertli Yönetimi de düşündürüyor. Hakem hataları nedeniyle bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında Ersun Yanal’ın son durumu da masaya yatırılacak. Ligin ilk yarısında kalan 4 maçta alınacak sonuçlar, deneyimli ismin kaderini de belli edecek.

21 puanın 12'sini çimlere gömdü

Sabah'ın haberine göre; Ersun Yanal yönetiminde ligde şu ana kadar 22 puan toplayabilen F.Bahçe'de bu değer son yirmi yılın en kötü ikinci performansı oldu. Sarı-lacivertli ekibin en kötü karnesi ise geçtiğimiz yıl 13 haftada toplanan 13 puanla gerçekleşmişti. Kanarya en fazla puanı ise deplasmanda kaybetti. F.Bahçe dış sahada alabileceği 21 puanın 12'sini çimlere gömdü.

Bu tablo ile şampiyonluk hayal

Fenerbahçe, 13. haftalar itibarıyla puanda sergilediği en kötü dokuz sezonda sadece bir kez şampiyon olabildi. Kanarya 2018-19, 2017- 18, 2012-13 ve 2008-2009 sezonlarından eli boş ayrıldı. 2010-2011 sezonunda hedefe ulaşan Fenerbahçe, bu sezon öncesinde de 'en kötü dört sezon' karnesinde zirvede sezonu tamamlayamamıştı.

Comolli ile sorunlar yaşıyor

Yanal’ın, Sportif Direktör Comolli ile sorunlar yaşadığı biliniyor. Fransız spor adamı da Ersun Yanal’la çalışmak istemiyor. Cocu ve Aykut Kocaman’a tazminat ödeyen Başkan Koç ise, Teknik direktör Ersun Yanal’a bu tür bir ödeme yapmak istemiyor. Başkan Koç, Fenerbahçe’nin oynadığı oyundan memnun olmadığını her fırsatta dile getiriyor.

Taraftarın desteği azalıyor

Sarı-Lacivertli taraftarın desteğiyle Fenerbahçe’nin başına gelen Yanal, bu desteği de kaybetmek üzere… Malatya ve Göztepe deplasmanlarında alınan beraberlikler sonrası taraftarlar sosyal medya hesaplarından Yanal’ın oynattığı oyuna büyük tepki göstermişti.