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Tel örme makinelerini Filistin'e ihraç ediyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir firma, tel örme makinelerini 40 ülkeye ihraç etmeye başladı. Makinenin son taliplisi ise Filistinliler oldu.

Filistinlilerinin daha önce bu firmanın fuarda sergiledikleri makinelerini gördüklerini ve çok beğendiklerini anlatan işletme sahibi makine teknisyeni Coşkun Sever, "Filistinli işletme sahipleri bizimle tanışmak içinde buraya geldiler. Biz onlara ilçemizi de gezdirdik. Bölgemizede hayran kaldılar. Atölyemizi de gezdiler. İki makine siparişi verdiler. 15 gün sonra makinelerini teslim edeceğiz. Yükselen ihracat hacmimizi genişletmeye çalışıyoruz. Filistinliler ile hem ahbaplığımız hem de ticaretimizi pekiştirdik. Bu girişimimiz turizme de olumlu yansıyor.” dedi.

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