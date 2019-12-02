İtalyanları Türkiye korkusu sardı! En çok çekindikleri iki isme bakın

İtalyan basını, EURO 2020 kuraları sonrası Türkiye’nin savunma hattına dikkat çekerken Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü’den övgüyle bahsettiler.

İtalyan medyası, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında İtalya’nın eşleştiği Türkiye’nin genç bir ekipten kurulu olduğuna ve elemelerde sadece üç gol yediğine dikkat çekerek, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü ikilisinin defansta adeta duvar ördüğünü yazdı.

‘Türk Duvarı’

Türkiye’nin gençleştiği belirtilirken, “Gençleşmiş Türkiye, Fransa’ya yenilmezken, eleme grubunda Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü’den oluşan ‘Türk Duvarı’ sayesinde sadece 3 gol yedi” ifadesi kullanıldı.

“Sahamızda tekrar asker selamı görebiliriz''

Hakan Çalhanoğlu (Milan),Cengiz Ünder (Roma) ve Merih Demiral'dan (Juventus) "İtalyanlar" olarak bahsederken, daha önce Inter'de forma giyen ve "Veteran" olarak anılan Emre Belözoğlu'nun da İtalyan futbolunu yakından tanıdığı ifade edildi. Ayrıca, “Sahamızda tekrar asker selamı görebiliriz. Cengiz, Benevento’ya attığı golden sonra bu selamı vermişti” satırlarına imza attı.

''Ronaldo’nun hayaletini görme korkumuzu bitirdi''

Corriere dello Sport ise, “Lahm, 3. Torbadan Türkiye’yi çekerek, 12 Haziran’da Ronaldo’nun hayaletini görme korkumuzu bitirdi. Cengiz ve arkadaşlarına saygılı olmakla birlikte heyecan verici bir başlangıç olacak” yorumunda bulundu.

İtalya hiç kaybetmedi

İtalya'nın Türkiye ile daha önce 10 maç yaptığına ve bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak hiç yenilmediğine dikkat çekildi.