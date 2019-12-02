Asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor

Asgari ücrette Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak zam oranını belirlemek için ilk toplantı bugün Ankara'da yapılacak.

Ankara'da bugün yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonu mesaiye başlıyor. 15 kişiden oluşan komisyonda işçileri Türk-İş, işveren kesimini ise TİSK temsil edecek.

İlk toplantının adresi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olacak. İkinci toplantı ise işçi, 3. toplantı işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde yapılacak. Komisyon dördüncü ve son toplantısını yine bakanlığın ev sahipliğinde yapacak.

Ergün Atalay: İki bin 578 liranın altında bir rakamı konuşmayacağız

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, iki bin 578 liranın altında bir rakamı konuşmayacaklarını açıklamıştı. Yeni ekonomi programında, kamunun kontrolündeki ücret ve fiyatlarda enflasyon oranında bir artışa yönelik bir politika yer alıyor. 2019 için belirlenen enflasyon hedefi ise yüzde 12.

Geçen yıl 417 lira zam yapılmıştı

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu. Komisyon Aralık ayı içerisinde 4 toplantı gerçekleştirecek ve Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak zam oranını belirlenecek.