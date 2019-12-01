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İzmir'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Anadolu Ajansı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. 

İZMİR'in Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir süre önce boşanma kararı alan Ceylan O. ile eşi Yunus O, karşılaştı.

Alınan bilgiye göre; ikili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Yunus O., eşini bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

Olay yerinden kaçan katil zanlısı Yunus O., bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

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