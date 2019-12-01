Antalyaspor'u deviren Başakşehir kazanmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Edirne'de 7 çocuk ve 9 torun sahibi şahıs 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı

Hentbol takımını taşıyan minibüs feci kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var