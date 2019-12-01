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Talisca'lı Guangzhou Evergrande şampiyon oldu

Çin Süper Lig'in son haftasında Şanghay Shenhua'yı 3-0 yenen Guangzhou Evergrande, şampiyonluğa ulaştı.

Ligin 30. haftasında eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca'nın da forma giydiği Guangzhou Evergrande, Şanghay Shenhua'yı konuk etti.

Ev sahibi takım, 45+2. dakikada Wei Shihao, 55. dakikada Park Ji-soo ve 83. dakikada Elkeson'un attığı gollerle 3-0 galip geldi.

Şampiyon oldu
İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou Evergrande, bu sonuçla puanını 72 yaptı ve Beijing Guoan'ın 2 puan önünde şampiyon oldu.

Guangzhou ekibi, Çin Süper Lig'de son 9 yılda 8. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Öte yandan Brezilyalı futbolcu Talisca, bu sezon ligde görev yaptığı 18 maçta 11 gol kaydetti

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