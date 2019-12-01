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Gazeteci Hasan Cemal'in pasaportuna el konuldu

Ünlü gazeteci Hasan Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Pazar günü sabah saatlerinde Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu. 

Eşi ile birlikte, 12.30 uçağıyla Almanya'nın Berlin kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'e polisler tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu bildirildi.

Yurt dışına çıkış yasağı

Polislerin pasaportuna el konulmasının ardından Hasan Cemal'e imzalatılan tebliğ tebellüğ tutanağında, yurt dışına çıkış yasağının tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu kaydedildi. 

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