Trabzonspor'un konuğu Galatasaray! İşte muhtemel 11'ler

Zirveden uzaklaşmak istemeyen Trabzonspor ve Galatasaray, kritik maçta karşı karşıya gelecek. 19.00’da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig’de haftanın en kritik maçında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray’ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Ünal Karaman'ın takımını sahaya; Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkarması bekleniyor.

Fatih Terim'in sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Marcao, Emre, Nzonzi, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

Galatasaray'da 5, Trabzonspor'da 4 eksik

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde dört futbolcunun sakatlığı, bir oyuncunun da cezası bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Filip Novak, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz, kadroda yer alamayacak. Kas zarı yırtığı iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge ile Caleb Ekuban'ın ise 18 kişilik kadroda olabileceği kaydedildi.