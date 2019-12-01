Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden Washington'a İçişlerimize karışmayın çağrısı

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Washington’a Rusya’nın içişlerine karışmama çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri’nin Rusya’da onaylanan yeni yabancı ajan kanununa ilişkin düzenlemeden endişe duydukları açıklamasının ardından, Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden yanıt geldi.

Büyükelçilik, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Rusya’nın içişlerine karışmayı kesin” ifadeleri kullanıldı.

Stop interfering in @Russia’s internal affairs. BTW since Maria Butina’s case no Russian citizen can feel safe in the US and enjoy “freedom of expression” https://t.co/kNsFIBW4fB — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 30, 2019

Büyükelçilik, ABD’de Rus Mariya Butina’nın hapis yatmasından sonra, hiçbir Rusya vatandaşının ülkede kendini güvende hissetmediğini ve ifade özgürlüğünden faydalanamadığını kaydetti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, daha önce yurtdışından finansal destek alan kişileri yabancı ajan olarak tanımaya olanak veren düzenlemeyi onaylamıştı. Buna göre, yabancı ajan kanunu kapsamındaki basın kuruluşlarıyla çalışan kişiler de yabancı ajan sayılabilir.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un Rusya’daki yabancı ajan yasası kapsamındaki basın kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen yeni yasa konusunda endişe duyduklarını belirtmişti. Ortagus, yasanın ‘bağımsız seslere baskı kurmak’ amacıyla kullanılabileceğini kaydetmişti.

Butina, ABD’de kayıtdışı ajanlık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla Temmuz 2018’de tutuklanmış ve nisan ayında 18 ay cezaya çarptırılmıştı.