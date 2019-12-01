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Tuncay Şanlı isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maçta hakem Abdülkadir Bitigen'in kararlarını yorumlarken uygulanan çifte standarda isyan etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, sarı-lacivertli takımın Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maçta hakem Abdülkadir Bitigen'in kararlarını yorumladı.

Tuncay Şanlı ifadeleri dile getirdi;

''Bugün aslında Abdülkadir Bitigen kötü maç yönetmedi. Sadece 3,5 dakika VAR'dan karar beklenilmesi sorundu. Ancak geçen hafta uygulanan karar, bu hafta farklı uygulanıyor ve oyuncular bundan etkileniyor.

''Hakemlerin de performansına göre cezası yok mu?''
Geçen hafta Ozan Tufan'ın ayağına basıldı, bir şey olmadı. Bugün aynı pozisyonda penaltı ve kart veriliyor. Konuşmayalım diyoruz ama sürekli aynı şeyleri biz yaşıyoruz. Hakemlerin de performansına göre cezası yok mu?

''Abdülkadir Bitigen kötü maç yönetmedi''
Bugün aslında Abdülkadir Bitigen kötü maç yönetmedi. Sadece 3,5 dakika VAR'dan karar beklenilmesi sorundu. Ancak geçen hafta uygulanan karar, bu hafta farklı uygulanıyor ve oyuncular bundan etkileniyor.

''Olan Fenerbahçe'ye oluyor''
Bir önceki hafta bize verilmeyen, haftaya rakibe veriliyor. Allah büyük işte. Olan Fenerbahçe'ye oluyor. Victor Moses golü atmasaydı, o penaltıya bakılmayacaktı, bu pozisyon konuşulmayacaktı. Sadece Göztepe isyan edecekti.

Haftaya EuroLeague ile Süper Lig maçı yine aynı saatte. Hangi taraf bunu bilerek böyle ayarlıyor acaba?"

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