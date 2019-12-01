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Rıdvan Dilmen Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Kalbi temizmiş

Rıdvan Dilmen, EURO 2020 grup kuralarının çekiminden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazprom Başkanı'na "İnşallah Roma ile Bakü kurasına düşeriz" dediğini açıkladı.

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde A Milli Takım, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek. Açılış maçı Roma'da İtalya ile Türkiye arasında 12 Haziran'da oynanacak.

Galler-İsviçre maçları Azerbaycan'da
Türkiye, İtalya maçının ardından Galler ve İsviçre müsabakalarını Azerbaycan'da oynayacak.

A Milli Takım'ın rakiplerini değerlendiren NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, yayına çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı'nın kalbi temizmiş"
Dilmen, Erdoğan'ın TANAP açılışında Gazprom Başkanı'na "İnşallah Roma-Bakü grubuna düşeriz" dediğini açıklarken şu ifadeleri kullandı;

"Kalbi temizmiş. Onun istişaresini yaptık şimdi. İki maçta Bakü'de. Bizim ülkemizin istediği şekilde oldu aslında. Bakü'de bir 10 gün kalıyoruz." diye konuştu. 

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