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Fenerbahçe isyan etti: Çifte standart var

Fenerbahçe Kulübü, Göztepe maçında tekrarlanan penaltı sonrası BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasındaki penaltıyı hatırlattı.

Fenerbahçe, Göztepe maçında tekrarlanan penaltı atışı sonrası geçen hafta Emre Belözoğlu'nun BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasındaki penaltısını hatırlattı.

"Bir takım. 6 gün. 2 farklı karar''
Sarı-lacivertli kulüp twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Göztepe maçında Altay Bayındır'ın ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında Farnolle'un kurtarış görüntüsünü "Bir takım. 6 gün. 2 farklı karar. #ÇifteStandartVAR!" notuyla paylaştı. 

Neler yaşandı?
Göztepe'de Alpaslan Öztürk, 58. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Altay Bayındır kurtardı. Bu pozisyondan sonra Fenerbahçe gol bulsa da VAR'dan gelen uyarı üzerine gol kararı iptal oldu ve tekrarlanan penaltı vuruşu golle sonuçlandı.

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