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Vedat Muriç'ten sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne asistle katkı veren Vedat Muriç sakatlığı hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe'nin Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne asistle katkı veren Vedat Muriç sakatlığı hakkında bilgi verdi.

''Nefes nefese kaldım''
Sakatlık sonrası Göztepe maçında oyuna ikinci yarı dahil olan Vedat Muriç, "Fiziki durumum açıkçası normalde bileğim 5 ile 6 hafta arasında gözüküyor. Ancak sağlık ekibimiz gece gündüz demeden bütün tedavi şekillerini uyguladılar. Biraz hafif ağrılarım var. Bu hafta takımla beraber olmak istedim. 90 dakikayı çıkaramayacağımı söyledim. Son 30 dakika girmeme rağmen nefes nefese kaldım." dedi.

"Oradaki 4 tane bağ yırtık''
Bandaj olmasa oynayamayacağını söyleyen Kosovalı golcü, "Oradaki 4 tane bağ yırtık. Sert bir bandajla çıkıyorum. Asist yapmak, skora katkı yapmak hücüm oyuncusu için iyidir. Takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar iyi oluyor. Berabere kaldık, inşallah gönümüzdeki hafta bunu telafi edeceğiz." şeklinde konuştu.

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