Göztepe Fenerbahçe maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Bornova Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, konuk olduğu Göztepe karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig 13. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ikinci yarısında önemli pozisyonlar yaşandı.

Göztepe'nin gollerini 7. dakikada Andre Castro ve 63. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk atarken Fenerbahçe'nin sayılarını 44. dakikada Serdar Aziz ve 68. dakikada Garry Rodrigues attı. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo 57 ve 90. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla art arda iki deplasman maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe puanını 21'e çıkardı. Göztepe ise puanını 17 yaptı. Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

Hakem kararları damga vurdu!

Göztepe'de Alpaslan 58. dakikada kazanılan penaltıda Altay'ı geçemedi. Pozisyonun devamında Fenerbahçe Rodrigues ile golü buldu ancak VAR uyarısı sonrası Altay'ın penaltıda kale çizgisini terk ettiği gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen golü iptal etti. Göztepe 63. dakikada Alpaslan ile penaltıyı yeniden kullandı ve golü attı.

GÖZTEPE 2-2 FENERBAHÇE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90 VE MAÇ BİTTİ

89'Serbest vuruşu hızlı kullanan Jailson sarı kart gördüSarı Kart - Jailson



86'DİREK! Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Ferdi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Ozan'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

Oyuncu Değişikliği82'Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün yerine Ferdi oyundaDeniz Türüç - Ferdi Kadioglu



Oyuncu Değişikliği81'Göztepe'de Napoleoni'nin yerine Mossoro oyundaStefano Napoleoni - Márcio Mossoró



80'Göztepe gole çok yaklaştı! Önce Napoleoni önünü boşaltıp vurdu, savunmadan dönen topu Serdar tamamladı. İkisinde de top kaleye gitmedi.

70'Golün VAR kontrolü yapılıyor...



69'Soldan yapılan ortada Muriqi'nin kafayla indirdiği topu Rodrigues ağlara yolladı.



Deplasman Golü68'GOL! ROdrigues attı! Fenerbahçe eşitliği yakalıyor...Gol - Garry Rodrigues



67'Göztepe gole çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Jerome içeri çekip plase vurdu, top direğin yanından auta gitti.

63'GOL! Alpaslan bu kez penaltıyı gole çevirdi!Gol - Alpaslan Öztürk

Sarı Kart61'Fenerbahçe'de Dirar sarı kart gördüSarı Kart - Nabil Dirar



60'Fenerbahçe Rodrigues ile golü buldu ancak Fenerbahçe'nin golü, penaltıda Altay'ın kale çizgisini terk ettiği gerekçesiyle VAR kontrolü sonrası iptal edildi. Göztepe penaltıyı yeniden kullanacak.



Kaçan Penaltı58'Alpaslan'ın penaltısını Altay kurtardı!

Sarı Kart57'Soner'in ayağına basan Gustavo sarı kart gördü.Sarı Kart - Luiz Gustavo



57'Göztepe penaltı kullanacak!



56'Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu izlemek için ekrana geldi.



55'Soner ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Oyun devam etti. Soner yerden kalkamadı. Oyun durdu. Hakem VAR ile temas halinde...



53'Göztepe gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Halil'in dar açıdan vuruşunda Altay golü ayağıyla önledi.

45'Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı! Emre'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Deniz, kaleciyi geçti ancak açısını kaybetti. Yerden çevirdiği topu Titi uzaklaştırdı.



45'Emre'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Serdar kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Deplasman Golü44'GOL! Serdar Aziz attı! Maça eşitlik geliyor...Gol - Serdar Aziz



41'Ev sahibi yine gole yaklaştı! Halil'in sağdan ortasında kimse dokunamadı, kaleye falso alan top az farkla auta gitti.



40'Göztepe yine gole yaklaştı! Berkan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten dışarı gitti. Altay'ın da müdahalesi var.



38'Göztepe Serdar Gürler ile golü buldu ancak sonrasında ofsayt bayrağı kalktı. Gol geçersiz.



35'Fenerbahçe gole yaklaştı! Deniz Türüç'ün sol çaprazdan sert şutunda Beto gole izin vermedi.

22'Göztepe gole yaklaştı! Sağdan gelen ortada Serdar ön direkte vurdu top dışarı gitti.



21'Gustavo'nun ceza alanı dışından şutunda top az farkla auta gitti.

Pozisyon19'Emre'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Alpaslan topu uzaklaştırdı.



18'Rodrigues'in ceza alanı dışından sert şutunda Soner'e çarpan top dışarı gitti.



14'Fenerbahçe tehlikeli geldi! Kruse çalımlarla ceza alanına girdi, topu ayağından açınca Rodrigues kaleye vurdu Beto kurtardı. Rodrigues için ofsayt bayrağı kalktı.



12'Deniz Türüç ceza alanı dışından sert vurdu, top yandan dışarı gitti.

8'Ceza alanı dışından sol ayağıyla vurdu Castro, top Altay'ın bakışları arasında direğin içine vurdu ve diğer direğe de çarpıp ağlarla buluştu.



Ev Sahibi Golü7'GOL! Castro attı! Göztepe öne geçiyor...Gol - André Castro

6'Gustavo'nun ortasında Kruse boş durumda kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.



4'Moses'ın pasıyla sağdan sıfıra inen Ozan'ın yerden ortasında Titi topu karşıladı



3'Titi'nin pas hatasında topu kazanan Kruse ceza alanına girerken Alpaslan ona yetişti ve tehlikenin büyümesine izin vermedi.

Maç Başladı1'Maç başladı. İki takıma da başarılar!

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