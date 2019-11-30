HABER /  FENERBAHÇE

Ali Koç ile Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik

Göztepe'nin Alpaslan Öztürk ile bulduğu gol sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepeli taraftarlarla tartıştı. Gerginliği iki takım yöneticileri sona erdirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe'nin 2. golünden sonra sarı kırmızılı taraftarlarla tartıştı. Penaltıdan sonra çıkış kapısına yönelen Ali Koç'a bazı futbolseverler laf atınca ortam gerildi.

Koç da Göztepeli taraftarlarla tartıştı ancak araya her iki takımın yöneticileri girdi, tansiyon düştü. Ali Koç ardından yerine geçip maçı izlemeyi sürdürdü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş rakiplerimizi yorumladı
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye'de ilk defa düzenlenecek
F.Bahçe'de sakatlık! Maça dakikalar kala 11'den çıkarıldı
Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri belli oldu
Meral Akşener'i üzecek Ali Babacan iddiası
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
ÖNCEKİ HABERLER
Kemik iltihabını ortadan kaldıran ekinezya çayının sağlığa olan faydaları inanılmaz!
Irak Başbakanı istifasını resmen sundu!
At kestanesinin faydaları neler şah damarına sürüldüğünde kan dolaşımını düzenliyor!
Alanyaspor Ankaragücü'nü farklı geçti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda silahlar patladı
Hepsiburada efsane cuma indirimleri bitiş tarihi ne zaman?
Yorumlar 1 yorum