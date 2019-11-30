MSB: İnsanlık düşmanı PKK'nın saldırı girişimi önlendi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik bombalı araçla saldırı girişiminin önlendiği açıklandı.
MSB'den gelen açıklamada, ''İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad’ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı.'' denildi.
İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad’ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/nBFVfJ1oSs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 30 Kasım 2019