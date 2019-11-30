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MSB: İnsanlık düşmanı PKK'nın saldırı girişimi önlendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik bombalı araçla saldırı girişiminin önlendiği açıklandı.

MSB'den gelen açıklamada, ''İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad’ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı.'' denildi.

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