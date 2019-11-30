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Sivasspor liderliği bırakmıyor! Yine kazandılar

Süper Lig'de lider Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor 2-0 galip geldi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hakan Arslan ile 17'de Mustapha Yatabare kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor liderliğini devam ettirirken 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve puanını 27 yaptı. Kasımpaşa ise arka arkaya 3. kez yenilerek 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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